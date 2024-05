Ренату Саншеш вернется в ПСЖ из Ромы. Известно его дальнейшее будущее

Ренату Саншеш вернется в "ПСЖ"

По имеющейся информации, "Рома", арендовавшая у "ПСЖ" португальского полузащитника Рената Саншеша с правом выкупа за 15 миллионов евро, приняла решение не пользоваться этой опцией и вернуть хавбека во французский клуб. Отмечается, что "ПСЖ" снова собирается отправить в аренду португальца.

???????????????? AS Roma paid €2.5m fee for Leandro Paredes and €2m extra add-ons for PSG will only be triggered if/when he will play 80 games for Roma.



↪️ Renato Sanches will return to PSG after loan and leave the club again in the summer. pic.twitter.com/wMFHMczagD