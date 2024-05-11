Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ренату Саншеш вернется в ПСЖ из Ромы. Известно его дальнейшее будущее
Ренату Саншеш вернется в ПСЖ, после чего клуб продаст его или отдаст в аренду
Фото: psg.fr
Ренату Саншеш вернется в "ПСЖ"
По имеющейся информации, "Рома", арендовавшая у "ПСЖ" португальского полузащитника Рената Саншеша с правом выкупа за 15 миллионов евро, приняла решение не пользоваться этой опцией и вернуть хавбека во французский клуб. Отмечается, что "ПСЖ" снова собирается отправить в аренду португальца.
???????????????? AS Roma paid €2.5m fee for Leandro Paredes and €2m extra add-ons for PSG will only be triggered if/when he will play 80 games for Roma.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2024
↪️ Renato Sanches will return to PSG after loan and leave the club again in the summer. pic.twitter.com/wMFHMczagD
Напомним, в этом сезоне Ренату Саншеш сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых отличился одним голом.
Популярное сейчас
- Официальный уход Мбаппе из ПСЖ, ассисты от Цыганкова и Довбика. Главные новости за 10 мая
- Примера. Алавес — Жирона 2:2. Двух украинских ассистов не хватило
- Не только забивает. Довбик поддержал Цыганкова и отдал ассист в матче с Алавесом. ВИДЕО
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО