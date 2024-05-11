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Ренату Саншеш вернется в ПСЖ из Ромы. Известно его дальнейшее будущее

Франция

Ренату Саншеш вернется в ПСЖ, после чего клуб продаст его или отдаст в аренду

Ренату Саншеш вернется в ПСЖ из Ромы. Известно его дальнейшее будущее

Фото: psg.fr

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Ренату Саншеш вернется в "ПСЖ"

По имеющейся информации, "Рома", арендовавшая у "ПСЖ" португальского полузащитника Рената Саншеша с правом выкупа за 15 миллионов евро, приняла решение не пользоваться этой опцией и вернуть хавбека во французский клуб. Отмечается, что "ПСЖ" снова собирается отправить в аренду португальца.

Напомним, в этом сезоне Ренату Саншеш сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых отличился одним голом.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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