Уход Мбаппе сэкономил для ПСЖ 200 миллионов евро. Клуб инвестирует эти деньги в 4-5 игроков

Вчера нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе объявил об уходе из клуба после семи лет сотрудничества.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что столичный клуб сэкономил 200 миллионов евро, которые хотел потратить на подписание нового контракта с нападающим.

В эту сумму включена заработная плата за следующий год, а также "бонус за лояльность" в размере 80 миллионов евро. Правда, эти деньги Килиан уже не получит.

Сэкономленные средства "Пари Сен-Жермен" потратит на приобретение четырех-пяти футболистов.

Напомним, что Мбаппе играл в аренде в ПСЖ из "Монако" в сезоне 17/18. Летом 2018 года его выкупили за 180 миллионов евро. 30 июня этого года у него истекает контракт с парижанами.