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Энрике - об уходе Мбаппе: Мы знали об этом давно

Франция

Сказал только хорошие слова об игроке

Энрике - об уходе Мбаппе: Мы знали об этом давно

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике перед матчем с "Тулузую" прокомментировал решение главной звезды команды Килиана Мбаппе покинуть клуб.

"Все, что я могу сказать, это только замечательные вещи о Килиане Мбаппе как о футболисте и человеке. Я понимаю его решение. Он здесь семь лет, он легенда клуба.Он отдал этому клубу все, и этот клуб тоже дал ему все. Я желаю ему всего наилучшего в будущем. Я гордился тем, что он был в этой команде. Он помогал нам и был лидером, и он делал это с улыбкой на лице.

Мы знали об этом давно. Это было объявлено только вчера. Но это ничего не меняет. Все останется таким, как было и раньше. Независимо от того, кто здесь и кто отсутствует, моя цель - быть сильнее в следующем сезоне.

"ПСЖ" в дальнейшем будет оставаться отличной командой, и мы станем еще лучше. Мы привлечем игроков с сильным менталитетом и игроков, которые отождествляют себя с клубом. Так устроена жизнь", - сказал Энрике.

Мбаппе выступал за "ПСЖ" с августа 2017 года. Он 7 раз выигрывал Лигу 1, трижды завоевывал Кубок Франции, трижды Суперкубок Франции и дважды Кубок лиги.

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Источник:
espn.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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