Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энрике - об уходе Мбаппе: Мы знали об этом давно
Сказал только хорошие слова об игроке
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике перед матчем с "Тулузую" прокомментировал решение главной звезды команды Килиана Мбаппе покинуть клуб.
"Все, что я могу сказать, это только замечательные вещи о Килиане Мбаппе как о футболисте и человеке. Я понимаю его решение. Он здесь семь лет, он легенда клуба.Он отдал этому клубу все, и этот клуб тоже дал ему все. Я желаю ему всего наилучшего в будущем. Я гордился тем, что он был в этой команде. Он помогал нам и был лидером, и он делал это с улыбкой на лице.
Мы знали об этом давно. Это было объявлено только вчера. Но это ничего не меняет. Все останется таким, как было и раньше. Независимо от того, кто здесь и кто отсутствует, моя цель - быть сильнее в следующем сезоне.
"ПСЖ" в дальнейшем будет оставаться отличной командой, и мы станем еще лучше. Мы привлечем игроков с сильным менталитетом и игроков, которые отождествляют себя с клубом. Так устроена жизнь", - сказал Энрике.
Мбаппе выступал за "ПСЖ" с августа 2017 года. Он 7 раз выигрывал Лигу 1, трижды завоевывал Кубок Франции, трижды Суперкубок Франции и дважды Кубок лиги.
Популярное сейчас
- Шахтар - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- УПЛ. Ворскла - Минай 2:3. Сумасшедший камбек в эпичном поединке
- Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2024
- Легендарный французский футболист посоветовал Мбаппе, где продолжить карьеру
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО