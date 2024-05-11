Энрике - об уходе Мбаппе: Мы знали об этом давно

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике перед матчем с "Тулузую" прокомментировал решение главной звезды команды Килиана Мбаппе покинуть клуб.

"Все, что я могу сказать, это только замечательные вещи о Килиане Мбаппе как о футболисте и человеке. Я понимаю его решение. Он здесь семь лет, он легенда клуба.Он отдал этому клубу все, и этот клуб тоже дал ему все. Я желаю ему всего наилучшего в будущем. Я гордился тем, что он был в этой команде. Он помогал нам и был лидером, и он делал это с улыбкой на лице.

Мы знали об этом давно. Это было объявлено только вчера. Но это ничего не меняет. Все останется таким, как было и раньше. Независимо от того, кто здесь и кто отсутствует, моя цель - быть сильнее в следующем сезоне.

"ПСЖ" в дальнейшем будет оставаться отличной командой, и мы станем еще лучше. Мы привлечем игроков с сильным менталитетом и игроков, которые отождествляют себя с клубом. Так устроена жизнь", - сказал Энрике.