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Кейлор Навас заявил об уходе из ПСЖ после текущего сезона

Франция

В общем был пять лет в клубе

Кейлор Навас заявил об уходе из ПСЖ после текущего сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас заявил о своем уходе из клуба. Он покинет парижан в конце этого сезона в качестве свободного агента.

"Я благодарен за последние годы, проведенные вместе в этом клубе", - сказал вратарь.

Костариканец перешел в ПСЖ летом 2019 года. Тогда парижане заплатили "Реалу" 15 миллионов евро за трансфер футболиста.

Всего на его счету 113 матчей в составе "Пари Сен-Жермен". Однако в этом сезоне он провел всего пять поединков: три в Лиге 1, два в Кубке Франции.

Вместе с ПСЖ он завоевал девять титулов. Также доходил до финала Лиги чемпионов. А в период с января по июнь 2023 года выступал за "Ноттингем Форест" на правах аренды.

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Кейлор Навас Пари Сен-Жермен
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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