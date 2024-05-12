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Кейлор Навас заявил об уходе из ПСЖ после текущего сезона
В общем был пять лет в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер ПСЖ Кейлор Навас заявил о своем уходе из клуба. Он покинет парижан в конце этого сезона в качестве свободного агента.
"Я благодарен за последние годы, проведенные вместе в этом клубе", - сказал вратарь.
Костариканец перешел в ПСЖ летом 2019 года. Тогда парижане заплатили "Реалу" 15 миллионов евро за трансфер футболиста.
Всего на его счету 113 матчей в составе "Пари Сен-Жермен". Однако в этом сезоне он провел всего пять поединков: три в Лиге 1, два в Кубке Франции.
Вместе с ПСЖ он завоевал девять титулов. Также доходил до финала Лиги чемпионов. А в период с января по июнь 2023 года выступал за "Ноттингем Форест" на правах аренды.
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