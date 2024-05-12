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Не хотел разочаровать Переса: Мбаппе не вел переговоры с клубами АПЛ в последние два года
Видит другой вектор для развития карьеры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе за прошедшие два года не вел переговоры с клубами АПЛ. Это обусловлено его желанием, сообщает Фабрицио Романо.
Минувшим летом он также отказался от безумной зарплаты в Саудовской Аравии. Ему предлагали 200 миллионов евро оплаты за один сезон.
У Мбаппе было желание перейти только в "Реал". Также он не хотел разочаровать президента мадридцев Флорентино Переса снова после июня 2022 года, когда не присоединился к "сливочным".
В конце этого сезона у Килиана завершается контракт с ПСЖ, после чего он получит статус свободного агента.
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