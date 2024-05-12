Франческо Фариоли оставит Ниццу рады заманчивого предложения

Главный тренер "Ниццы" Франческо Фариоли принял решение уйти из команды в конце этого сезона.

По информации журналиста, из-за предложения возглавить "Аякс" Фариоли решил уйти с поста главного тренера "Ниццы" несмотря на то, что действующий контракт рассчитан до лета 2026 года.

Francesco #Farioli is ready to leave #OGCNice at the end of the season. He has been approached by #Ajax: offered a contract until 2026. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 12, 2024

Напомним, Фариоли возглавил "Ниццу" с июля 2023 года, пока французская команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции.