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Франческо Фариоли оставит Ниццу рады заманчивого предложения

Франция

Хочет возглавить Аякс

Франческо Фариоли оставит Ниццу рады заманчивого предложения

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ниццы" Франческо Фариоли принял решение уйти из команды в конце этого сезона.

По информации журналиста, из-за предложения возглавить "Аякс" Фариоли решил уйти с поста главного тренера "Ниццы" несмотря на то, что действующий контракт рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, Фариоли возглавил "Ниццу" с июля 2023 года, пока французская команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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Ницца Франческо Фариоли
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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