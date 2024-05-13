  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Слегка смазанное прощание с Мбаппе. ПСЖ - Тулуза 1:3. Видео голов и обзор матча
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Слегка смазанное прощание с Мбаппе. ПСЖ - Тулуза 1:3. Видео голов и обзор матча

Франция

Чемпионская игра омрачилась поражением

Слегка смазанное прощание с Мбаппе. ПСЖ - Тулуза 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" потерпел домашнее поражение от "Тулузы" со счётом 1:3.

Уже на 8-й минуте парижан вывел вперёд Килиан Мбаппе, для которого этот матч стал последним на стадионе "ПСЖ".

Впрочем, совсем скоро "Тулуза" сумела восстановить паритет, а во втором тайме ещё дважды поразить ворота соперника.

В конце встречи состоялась церемония награждения новоиспечённых чемпионов Франции.

Лига 1. 33-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Тулуза 1:3

Голы: Мбаппе 8 – Даллинга 13, Гбоо 68, Магри 90+5

По теме
yellow-arrow
Финалы Кубков Украины и Италии, развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
yellow-arrow
Энрике: Я не видел новостей о том, что Навас покидает ПСЖ
yellow-arrow
Лига 1. Клермон прощается с элитой, Париж – с Мбаппе
обзор матчей Тулуза “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости