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Слегка смазанное прощание с Мбаппе. ПСЖ - Тулуза 1:3. Видео голов и обзор матча
Чемпионская игра омрачилась поражением
Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" потерпел домашнее поражение от "Тулузы" со счётом 1:3.
Уже на 8-й минуте парижан вывел вперёд Килиан Мбаппе, для которого этот матч стал последним на стадионе "ПСЖ".
Впрочем, совсем скоро "Тулуза" сумела восстановить паритет, а во втором тайме ещё дважды поразить ворота соперника.
В конце встречи состоялась церемония награждения новоиспечённых чемпионов Франции.
Лига 1. 33-й тур
Париж, Парк де Пренс
ПСЖ – Тулуза 1:3
Голы: Мбаппе 8 – Даллинга 13, Гбоо 68, Магри 90+5
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