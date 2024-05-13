Слегка смазанное прощание с Мбаппе. ПСЖ - Тулуза 1:3. Видео голов и обзор матча

"Пари Сен-Жермен" потерпел домашнее поражение от "Тулузы" со счётом 1:3.

Уже на 8-й минуте парижан вывел вперёд Килиан Мбаппе, для которого этот матч стал последним на стадионе "ПСЖ".

Впрочем, совсем скоро "Тулуза" сумела восстановить паритет, а во втором тайме ещё дважды поразить ворота соперника.

В конце встречи состоялась церемония награждения новоиспечённых чемпионов Франции.

Лига 1. 33-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Тулуза 1:3

Голы: Мбаппе 8 – Даллинга 13, Гбоо 68, Магри 90+5