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Энрике: Я не видел новостей о том, что Навас покидает ПСЖ
Странный пробел в коммуникации
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заверил, что не знает о будущем уходе из команды голкипера Кейлора Наваса.
"Навас? Я не видел новостей о том, что он собирается покинуть клуб. Я принимаю решения, исходя из того, что лучше для команды", - приводит слова испанского специалиста RMC Sport.
Напомним, ранее Навас
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Источник:RMC
Опубликовал: Александр Бураков
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