Энрике: Я не видел новостей о том, что Навас покидает ПСЖ

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заверил, что не знает о будущем уходе из команды голкипера Кейлора Наваса.

"Навас? Я не видел новостей о том, что он собирается покинуть клуб. Я принимаю решения, исходя из того, что лучше для команды", - приводит слова испанского специалиста RMC Sport.