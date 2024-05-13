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Энрике: Я не видел новостей о том, что Навас покидает ПСЖ

Франция

Странный пробел в коммуникации

Энрике: Я не видел новостей о том, что Навас покидает ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заверил, что не знает о будущем уходе из команды голкипера Кейлора Наваса.

"Навас? Я не видел новостей о том, что он собирается покинуть клуб. Я принимаю решения, исходя из того, что лучше для команды", - приводит слова испанского специалиста RMC Sport.

Напомним, ранее Навас объявил о том, что покинет "ПСЖ" этим летом в качестве свободного агента.

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Источник:
RMC
Опубликовал: Александр Бураков
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