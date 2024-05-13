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Опорник ПСЖ может перейти в Серию А
Мануэль Угарте заинтересовал Милан
Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" может потерять своего опорного полузащитника Мануэля Угарте, которым заинтересовался "Милан".
По информации издания La Gazzetta dello Sport, "россонери" летом будут пытаться подписать игрока. Учитывая постоянные связи "Милана" с агентом Жорже Мендешем, который представляет Угарте, есть высокие шансы на успешную сделку.
У Мануэля контракт с "ПСЖ" рассчитан до июня 2028 года. Опорник в нынешнем сезоне Лиги 1 сыграл 24 матча, в которых отдал 3 результативные передачи.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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