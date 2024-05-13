Опорник ПСЖ может перейти в Серию А

"ПСЖ" может потерять своего опорного полузащитника Мануэля Угарте, которым заинтересовался "Милан".

По информации издания La Gazzetta dello Sport, "россонери" летом будут пытаться подписать игрока. Учитывая постоянные связи "Милана" с агентом Жорже Мендешем, который представляет Угарте, есть высокие шансы на успешную сделку.

У Мануэля контракт с "ПСЖ" рассчитан до июня 2028 года. Опорник в нынешнем сезоне Лиги 1 сыграл 24 матча, в которых отдал 3 результативные передачи.