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"Я хотел бы остаться". Опорник ПСЖ ответил на слухи связанные с переходом в Милан
Угарте прокомментировал ситуацию
Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник "ПСЖ" Мануэль Угарте ответил на слухи связанные с переходом в ФК "Милан".
"Останусь ли я в следующем сезоне в своем клубе? Надеюсь, что да. Я хотел бы этого. Но посмотрим, что будет".
Угарте присоединился к "ПСЖ" в 2023 году из "Спортинга" за 60 миллионов евро. Сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 60 млн евро.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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