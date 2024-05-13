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"Я хотел бы остаться". Опорник ПСЖ ответил на слухи связанные с переходом в Милан

Франция

Угарте прокомментировал ситуацию

"Я хотел бы остаться". Опорник ПСЖ ответил на слухи связанные с переходом в Милан

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опорный полузащитник "ПСЖ" Мануэль Угарте ответил на слухи связанные с переходом в ФК "Милан".

"Останусь ли я в следующем сезоне в своем клубе? Надеюсь, что да. Я хотел бы этого. Но посмотрим, что будет".

Угарте присоединился к "ПСЖ" в 2023 году из "Спортинга" за 60 миллионов евро. Сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 60 млн евро.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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