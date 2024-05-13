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Клуб второй лиги Франции вскоре будет продан канадским инвесторам

Франция

Соглашение о продаже будет ратифицировано в течение нескольких недель

Клуб второй лиги Франции вскоре будет продан канадским инвесторам

Фото: AFP, автор – Philippe Desmazes

Новина українською

Французский клуб Лиги 2 "Сент-Этьен" подтвердил то, что ведутся переговоры о его продаже канадской инвестиционной группе Kilmer Sports Ventures.

После 20 лет владения клубом Бернар Кайаццо и Ролан Ромейер решили передать эстафету. Их часть клуба, вероятно, перейдет к Kilmer Sports Ventures, которую возглавляет канадский бизнесмен Иван Газидис.

Ожидается, что соглашение о продаже будет ратифицировано в течение нескольких недель.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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