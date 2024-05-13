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Между Мбаппе и президентом ПСЖ произошел спор. Известна причина
Все из-за того, что Килиан не упомянул Нассера Аль-Хелаифи в своем прощальном сообщении
Между Килианом Мбаппе и президентом "ПСЖ" Нассером Аль-Хелаифи произошел спор из-за того, что игрок не упомянул 50-летнего катарца в своем прощальном сообщении, которое посвящено уходу из клуба.
По информации Le Parisien, Аль-Хелаифи хотел получить объяснения от 25-летнего нападающего, почему он не был упомянут в сообщении.
Президент клуба позвонил Мбаппе за несколько часов до матча против "Тулузы" в воскресенье вечером, чтобы обсудить эту проблему. Президент "ПСЖ" был оскорблен отсутствием упоминания, несмотря на то, что он сделал Мбаппе самым богатым игроком в мире, предложив ему новый контракт в 2022 году.
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