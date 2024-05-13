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Защитник ПСЖ, выступающий за клуб с 2015 года, объявил о своем уходе из команды

Франция

Лейвин Курзава начнет новый этап

Защитник ПСЖ, выступающий за клуб с 2015 года, объявил о своем уходе из команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник Лейвин Курзава, который перешел в "Пари Сен-Жермен" из "Монако" в 2015 году за 25 миллионов евро, объявил о своем уходе из столичного клуба.

Игрок опубликовал в социальных сетях прощальное сообщение, в котором поблагодарил "ПСЖ", болельщиков, своих одноклубников и персонал:

"Для тебя, "Пари Сен-Жермен"... С сердцем, переполненным эмоциями, я пишу этот текст. 9 лет в "ПСЖ" - это большой подвиг. У меня были как замечательные времена, так и тяжелые. Но я хочу, чтобы вы знали, что моя любовь к "ПСЖ" искренняя".

Курзава за "ПСЖ" во всех турнирах с 2015 года сыграл 154 матча, в которых забил 14 голов и отдал 23 результативные передачи.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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