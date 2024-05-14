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В ПСЖ отреагировали на новость о драке Мбаппе с президентом клуба
Назвали фейком
Getty Images/Global Images Ukraine
В "Пари Сен-Жермен" опровергли информацию о том, что нападающий Килиан Мбаппе подрался с президентом Нассером Аль-Хелаифи.
Ранее сообщалось, что инцидент между сторонами возник перед матчем с "Тулузой" (1:3) в 33-м туре Лиги 1. Причиной его возникновения послужило то, что игрок не упомянул 50-летнего катарца в своем прощальном сообщении, которое посвящено уходу из клуба.
"Прискорбно видеть, что сегодня распространяется ещё больше фейковых новостей. Никакого спора не было. Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы завершить соглашения о выходе в конце сезона. Все встречи были конструктивными и уважительными, в том числе и перед последней игрой", — приводит слова представителя "ПСЖ" Marca.
Ожидается, что летом Мбаппе перейдёт в мадридский "Реал".
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