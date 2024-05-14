  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. В ПСЖ отреагировали на новость о драке Мбаппе с президентом клуба
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В ПСЖ отреагировали на новость о драке Мбаппе с президентом клуба

Франция

Назвали фейком

В ПСЖ отреагировали на новость о драке Мбаппе с президентом клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В "Пари Сен-Жермен" опровергли информацию о том, что нападающий Килиан Мбаппе подрался с президентом Нассером Аль-Хелаифи.

Ранее сообщалось, что инцидент между сторонами возник перед матчем с "Тулузой" (1:3) в 33-м туре Лиги 1. Причиной его возникновения послужило то, что игрок не упомянул 50-летнего катарца в своем прощальном сообщении, которое посвящено уходу из клуба.

"Прискорбно видеть, что сегодня ​​распространяется ещё больше фейковых новостей. Никакого спора не было. Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы завершить соглашения о выходе в конце сезона. Все встречи были конструктивными и уважительными, в том числе и перед последней игрой", — приводит слова представителя "ПСЖ" Marca.

Ожидается, что летом Мбаппе перейдёт в мадридский "Реал".

По теме
yellow-arrow
Энрике - о свисте трибун на прощании с Мбаппе: Я слышал лишь аплодисменты и кричалки. Он легенда ПСЖ
yellow-arrow
Мбаппе: Моя следующая часть карьеры будет очень увлекательной
yellow-arrow
Защитник ПСЖ, выступающий за клуб с 2015 года, объявил о своем уходе из команды
драка Пари Сен-Жермен Насер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости