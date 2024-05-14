В ПСЖ отреагировали на новость о драке Мбаппе с президентом клуба

В "Пари Сен-Жермен" опровергли информацию о том, что нападающий Килиан Мбаппе подрался с президентом Нассером Аль-Хелаифи.

Ранее сообщалось, что инцидент между сторонами возник перед матчем с "Тулузой" (1:3) в 33-м туре Лиги 1. Причиной его возникновения послужило то, что игрок не упомянул 50-летнего катарца в своем прощальном сообщении, которое посвящено уходу из клуба.

"Прискорбно видеть, что сегодня ​​распространяется ещё больше фейковых новостей. Никакого спора не было. Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы завершить соглашения о выходе в конце сезона. Все встречи были конструктивными и уважительными, в том числе и перед последней игрой", — приводит слова представителя "ПСЖ" Marca.

Ожидается, что летом Мбаппе перейдёт в мадридский "Реал".