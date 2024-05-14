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Энрике - о свисте трибун на прощании с Мбаппе: Я слышал лишь аплодисменты и кричалки. Он легенда ПСЖ
Тренер пожелал удачи подопечному
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике прокомментировал свист со стороны некоторых болельщиков клуба в адрес нападающего Килиана Мбаппе во время его прощального домашнего матча против "Тулузы" (1:3) в Лиге 1.
"Я не слышал никакого свиста, лишь аплодисменты, кричалки и радость фанатов. Это заслуженная дань уважения Килиану Мбаппе. Он легенда клуба, несмотря на свой молодой возраст. Я видел плакат в его честь - очень красивый. Нам еще предстоит провести несколько матчей. Желаю ему удачи в спортивной карьере.
На вопрос, почему он не заменил Мбаппе, чтобы игроку аплодировали стоя, Энрике ответил:
"Я не думал о его замене, потому что каждый раз, когда я это делал, вы (пресса - прим.) поднимали столько шума по этому поводу, и я подумал, что оставлю его на 90 минут, чтобы никто не обиделся" - приводит слова Энрике ESPN.
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