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Энрике - о свисте трибун на прощании с Мбаппе: Я слышал лишь аплодисменты и кричалки. Он легенда ПСЖ

Франция

Тренер пожелал удачи подопечному

Энрике - о свисте трибун на прощании с Мбаппе: Я слышал лишь аплодисменты и кричалки. Он легенда ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике прокомментировал свист со стороны некоторых болельщиков клуба в адрес нападающего Килиана Мбаппе во время его прощального домашнего матча против "Тулузы" (1:3) в Лиге 1.

"Я не слышал никакого свиста, лишь аплодисменты, кричалки и радость фанатов. Это заслуженная дань уважения Килиану Мбаппе. Он легенда клуба, несмотря на свой молодой возраст. Я видел плакат в его честь - очень красивый. Нам еще предстоит провести несколько матчей. Желаю ему удачи в спортивной карьере.

На вопрос, почему он не заменил Мбаппе, чтобы игроку аплодировали стоя, Энрике ответил:

"Я не думал о его замене, потому что каждый раз, когда я это делал, вы (пресса - прим.) поднимали столько шума по этому поводу, и я подумал, что оставлю его на 90 минут, чтобы никто не обиделся" - приводит слова Энрике ESPN.

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Болельщики Луис Энрике Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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