Энрике - о свисте трибун на прощании с Мбаппе: Я слышал лишь аплодисменты и кричалки. Он легенда ПСЖ

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике прокомментировал свист со стороны некоторых болельщиков клуба в адрес нападающего Килиана Мбаппе во время его прощального домашнего матча против "Тулузы" (1:3) в Лиге 1.

"Я не слышал никакого свиста, лишь аплодисменты, кричалки и радость фанатов. Это заслуженная дань уважения Килиану Мбаппе. Он легенда клуба, несмотря на свой молодой возраст. Я видел плакат в его честь - очень красивый. Нам еще предстоит провести несколько матчей. Желаю ему удачи в спортивной карьере.

На вопрос, почему он не заменил Мбаппе, чтобы игроку аплодировали стоя, Энрике ответил: