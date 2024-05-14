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Лилль ведет переговоры с бывшим тренером Ренна - СМИ
Женезио может вернуться к тренерской деятельности
shakhtar.com
"Лилль" ведет переговоры с Бруно Женезио о его назначении на должность главного тренера команды.
Женезио свободен с момента увольнения из "Ренна" в ноябре 2023 года, после того, как его команда проиграла "Лиону", который на тот момент занимал последнее место в чемпионате.
Бруно, которому 57 лет, имеет опыт работы в таких клубах, как "Лион" и "Бэйцзин Гоань".
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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