Лилль ведет переговоры с бывшим тренером Ренна - СМИ

"Лилль" ведет переговоры с Бруно Женезио о его назначении на должность главного тренера команды.

Женезио свободен с момента увольнения из "Ренна" в ноябре 2023 года, после того, как его команда проиграла "Лиону", который на тот момент занимал последнее место в чемпионате.

Бруно, которому 57 лет, имеет опыт работы в таких клубах, как "Лион" и "Бэйцзин Гоань".