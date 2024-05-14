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Энрике рассказал о планах ПСЖ на летнее трансферное окно

Франция

Мы подпишем новых игроков на каждую позицию (с)

Энрике рассказал о планах ПСЖ на летнее трансферное окно

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике рассказал о трансферной политике клуба на следующий сезон.

"Я могу подтвердить, что мы подпишем новых игроков на каждую позицию в летнее трансферное окно.

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Это также своеобразное послание игрокам, которые есть в команде сейчас, даже лучшим: в следующем сезоне я хочу иметь двух важных игроков на каждую позицию. Будет трудно играть за "ПСЖ".

Напомним, что завтра, 14 мая, подопечные Энрике сыграют против "Ниццы". Старт поединка - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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