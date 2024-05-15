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Энрике не включил Мбаппе и еще нескольких лидеров в заявку ПСЖ на матч с Ниццей
Ожидается существенная ротация
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" огласила заявку на выездной матч чемпионата Франции против "Ниццы".
Вне заявки остался целый ряд футболистов парижского клуба: Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Рандаль Коло-Муани, Ашраф Хакими и Нуну Мендеш и Кейлор Навас.
Стоит отметить, что Мбаппе отсутствовал на тренировке в преддверии игры из-за повреждения подколенного сухожилия.
Поединок между командами состоится сегодня, 15 марта. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
The squad for the trip to Nice! ????????????#Ligue1 | #OGCNPSG pic.twitter.com/EtaGbzBkJz— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 15, 2024
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