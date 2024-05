Энрике не включил Мбаппе и еще нескольких лидеров в заявку ПСЖ на матч с Ниццей

Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" огласила заявку на выездной матч чемпионата Франции против "Ниццы".

Вне заявки остался целый ряд футболистов парижского клуба: Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Рандаль Коло-Муани, Ашраф Хакими и Нуну Мендеш и Кейлор Навас.

Стоит отметить, что Мбаппе отсутствовал на тренировке в преддверии игры из-за повреждения подколенного сухожилия.

Поединок между командами состоится сегодня, 15 марта. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

The squad for the trip to Nice! ????????????#Ligue1 | #OGCNPSG pic.twitter.com/EtaGbzBkJz