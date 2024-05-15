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Энрике не включил Мбаппе и еще нескольких лидеров в заявку ПСЖ на матч с Ниццей

Франция

Ожидается существенная ротация

Энрике не включил Мбаппе и еще нескольких лидеров в заявку ПСЖ на матч с Ниццей

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" огласила заявку на выездной матч чемпионата Франции против "Ниццы".

Вне заявки остался целый ряд футболистов парижского клуба: Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Рандаль Коло-Муани, Ашраф Хакими и Нуну Мендеш и Кейлор Навас.

Стоит отметить, что Мбаппе отсутствовал на тренировке в преддверии игры из-за повреждения подколенного сухожилия.

Поединок между командами состоится сегодня, 15 марта. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Ницца Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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