  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ не хочет отпускать своего хавбека на Олимпиаду
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ не хочет отпускать своего хавбека на Олимпиаду

Франция

Но Уоррен Заир-Эмери хотел бы сыграть на ОИ

ПСЖ не хочет отпускать своего хавбека на Олимпиаду

Фото: https://twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" не хочет отпускать своего полузащитника Уоррена Заир-Эмери на Олимпиаду.

"О чем еще можно мечтать? Евро, Олимпиада, бакалавриат... Я хочу сделать все, чтобы быть готовым, будь то на поле или вне его. И я буду это делать", - заявил Заир-Эмери на церемонии награждения UNFP.

Но "ПСЖ" не заинтересован в том, чтобы их полузащитник ехал на Олимпиаду. Клуб обеспокоен нагрузкой, которую этот сезон вызвал для молодого игрока. Руководство опасается, что у него будет очень короткий период для восстановления перед следующим сезоном, если он поедет на ОИ.

Читайте такжеЗаир-Эмери: Мы создали много моментов, 4 раза попали в штанги и перекладины. Это несправедливо
По теме
yellow-arrow
ПСЖ даже не думает продавать своего хавбека, который стоит 80 млн евро
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед хочет вернуть своего воспитанника, который играет во французской лиге
yellow-arrow
Энрике не включил Мбаппе и еще нескольких лидеров в заявку ПСЖ на матч с Ниццей
Пари Сен-Жермен Варрен Заир-Эмери
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости