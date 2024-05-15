ПСЖ не хочет отпускать своего хавбека на Олимпиаду

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" не хочет отпускать своего полузащитника Уоррена Заир-Эмери на Олимпиаду.

"О чем еще можно мечтать? Евро, Олимпиада, бакалавриат... Я хочу сделать все, чтобы быть готовым, будь то на поле или вне его. И я буду это делать", - заявил Заир-Эмери на церемонии награждения UNFP.

Но "ПСЖ" не заинтересован в том, чтобы их полузащитник ехал на Олимпиаду. Клуб обеспокоен нагрузкой, которую этот сезон вызвал для молодого игрока. Руководство опасается, что у него будет очень короткий период для восстановления перед следующим сезоном, если он поедет на ОИ.