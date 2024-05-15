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ПСЖ даже не думает продавать своего хавбека, который стоит 80 млн евро
Но игрок снова может отправиться в аренду
Фото: "ПСВ"
"ПСЖ" связался с представителями Хави Симонса, чтобы подтвердить, что клуб этим летом не намерен продавать своего полузащитника.
Но, если сам Симонс не захочет возвращаться в "ПСЖ", то аренда остается наиболее вероятным вариантом развития событий. В таком случае Хави будет иметь право голоса при выборе следующего клуба.
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Симонса в нынешнем сезоне арендовал "РБ Лейпциг". За немецкий клуб полузащитник сыграл 42 матча, в которых забил 9 голов и отдал 15 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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