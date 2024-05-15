Лига 1. ПСЖ хоронит надежды Ниццы на ЛЧ, Реймс оставил Марсель без еврокубков

"Ницце" жизненно необходимо было во второй раз в сезоне обыгрывать ПСЖ, чтобы продолжить борьбу за Лигу Чемпионов. Но новоиспеченный чемпион был полон решимости взять реванш за поражение в первом круге, несмотря на отсутствие Килиана Мбаппе и обильную ротацию. И сделал это благодаря Брэдли Барколя.

Экс-форвард "Лиона" сегодня блистал в роли Мбаппе. Как с точки зрения игровой роли, так и влияния на игру. Барколя в первые полчасаа сначала открыл счёт обводящим ударом в дальний угол, а затем ассистировал Заге. "Орлята" отыграли один до перерыва усилиями Чо, но на большее хозяев не хватило. Плюс тот же Барколя заставил соперника доигрывать в меньшинстве, спровоцировав удаление Бара.

1:2. Таким образом "Ницца" выбывает из гонки за ЛЧ и уже 100-процентно сыграет в ЛЕ. А в главный европейских трофей пройдёт "Лилль" Паулу Фонсеки и "Брест", для которого это первая квалификация не только в ЛЧ, но и в еврокубки вообще.

В параллельном матче "Марсель" бесславно проиграл "Реймсу", оставшись без шансов на еврокубки. Исход встречи решил автогол Мбемба. Теоретически "Олимпик" ещё может пройти в Лигу конференций, но для этого им нужна не только победа в финальном туре, но и одновременные фиаско "Ланса" и "Лиона".

Лига 1. 33-й тур

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – ПСЖ 1:2

Голы: Чо 32 – Барколя, Заге 23

Удаление: Бар 75

Ницца: Булка, Лотомба (Менди, 58), Данте, Тодибо, Бар, Сансон (Будауи, 68), Росарио, Тюрам (Перро, 82), Бога, Моффи (Гессан, 68), Чо (Лаборд, 58)

ПСЖ: Тенас, Загe, Маркиньос, Шкриньяр, Лукас Бералдо, Фабиан Руис (Солер, 84), Витинья, Заир-Эмери, Ли Кан Ин (Асенсио, 71), Барколя, Гонсалу Рамуш (Меюлю, 71)

Реймс, Стад Огюст Делон

Реймс – Марсель 1:0

Гол: Мбемба 33 (автогол)

Реймс: Диуф, Коне (Бюси, 58), Абдельхамид, Агбаду, Акьеме, Стамбули (Коне, 51), Теума (Ричардсон, 75), Мунеци, Ито, Накамура (Боянг, 75), Диаките (Хадра, 46)

Марсель: Лопес, Клосс (Мурильо, 79), Мбемба, Балерди, Меите (Луис Энрике, 46), Мерлен (Ндиай, 80), Кондогбиа, Верету, Гуйе (Пеми, 62), Сарр, Обамеянг