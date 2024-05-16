Автогол Мбемба портит планы на еврокубки. Реймс - Марсель 1:0. Обзор матча и видео гола

В рамках 32-го тура французской Лиги 1 был сыгран матч "Реймс" - "Марсель", который закончился победой красно-белых со счетом 1:0.

По результату 33-х туров "Марсель" останется на 8-м месте в турнирной таблице. За тур до конца они отстают от "Лиона" и "Ланса на 3 очка.

Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Франции "Реймс"- "Марсель".

Реймс. "Стад Огюст-Делон".

"Реймс" - "Марсель" 1:0

Гол: Мбемба (33' АГ)

