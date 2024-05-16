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Автогол Мбемба портит планы на еврокубки. Реймс - Марсель 1:0. Обзор матча и видео гола
Марсель почти потерял шанс на еврокубки
Фото: Stade de Reims
В рамках 32-го тура французской Лиги 1 был сыгран матч "Реймс" - "Марсель", который закончился победой красно-белых со счетом 1:0.
По результату 33-х туров "Марсель" останется на 8-м месте в турнирной таблице. За тур до конца они отстают от "Лиона" и "Ланса на 3 очка.
Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Франции "Реймс"- "Марсель".
Реймс. "Стад Огюст-Делон".
"Реймс" - "Марсель" 1:0
Гол: Мбемба (33' АГ)
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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