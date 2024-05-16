Дебютный гол молодого француза. Ницца - ПСЖ 1:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 32-го тура французской Лиги 1 был сыгран матч "Ницца" - "ПСЖ", который закончился победой парижан со счетом 1:2.

По результату 33-х туров Ницца останется на 5-м месте в турнирной таблице. За тур до конца они отстают от "Бреста" на 4 очка.

Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Франции "Ницца" - "ПСЖ".

Ницца. "Альянц Ривьера".

"Ницца" - "ПСЖ" 1:2

Голы: Барколя (18'), Заг (23'), Шо (32')

