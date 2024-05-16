Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дебютный гол молодого француза. Ницца - ПСЖ 1:2. Обзор матча и видео голов
Ницца проходит в Лигу Европы
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
В рамках 32-го тура французской Лиги 1 был сыгран матч "Ницца" - "ПСЖ", который закончился победой парижан со счетом 1:2.
По результату 33-х туров Ницца останется на 5-м месте в турнирной таблице. За тур до конца они отстают от "Бреста" на 4 очка.
Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Франции "Ницца" - "ПСЖ".
Ницца. "Альянц Ривьера".
"Ницца" - "ПСЖ" 1:2
Голы: Барколя (18'), Заг (23'), Шо (32')
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кубок Украины. Ворскла - Шахтер 1:2. Золотой дубль горняков
- Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Украины
- Павлов: Так как Ворсклу вознаградили за победу в финале Кубка 2009, больше никогда и никого не вознаграждали
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн