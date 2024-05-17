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Вест Хэм продал своего защитника в клуб Лиги 1
Тило Керер - игрок Монако
В зимнее трансферное окно защитник "Вест Хэма" Тило Керер отправился в аренду в ФК "Монако" до конца этого сезона.
Но игрок хорошо себя проявил и "Монако" решил подписать игрока на постоянной основе. Контрактант Тило рассчитан на четыре года.
Thilo Kehrer is Monégasque!— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) May 17, 2024
The Club is pleased to announce it has activated the purchase option on Thilo Kehrer's loan. The German international has signed on a contract through June 2024! pic.twitter.com/PDPlOMaMzS
Керер в нынешнем сезоне Лиги 1 сыграл 14 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
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