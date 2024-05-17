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Вест Хэм продал своего защитника в клуб Лиги 1

Франция

Тило Керер - игрок Монако

Вест Хэм продал своего защитника в клуб Лиги 1

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В зимнее трансферное окно защитник "Вест Хэма" Тило Керер отправился в аренду в ФК "Монако" до конца этого сезона.

Но игрок хорошо себя проявил и "Монако" решил подписать игрока на постоянной основе. Контрактант Тило рассчитан на четыре года.

Керер в нынешнем сезоне Лиги 1 сыграл 14 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

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Тило Керер Вест Хэм
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Источник:
monaco
Опубликовал: Екатерина Власова
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