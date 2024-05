Вест Хэм продал своего защитника в клуб Лиги 1

В зимнее трансферное окно защитник "Вест Хэма" Тило Керер отправился в аренду в ФК "Монако" до конца этого сезона.

Но игрок хорошо себя проявил и "Монако" решил подписать игрока на постоянной основе. Контрактант Тило рассчитан на четыре года.

Thilo Kehrer is Monégasque!



The Club is pleased to announce it has activated the purchase option on Thilo Kehrer's loan. The German international has signed on a contract through June 2024! pic.twitter.com/PDPlOMaMzS