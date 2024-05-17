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Мбаппе - о своем будущем: То, что меня ждет, будет волшебным
Мбаппе также рассказал о ПСЖ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эра Килиана Мбаппе в "Пари Сен-Жермен" подходит к концу. Накануне своего ухода игрок поблагодарил всех за поддержку и выразил энтузиазм относительно будущего переезда.
В интервью Quotidien Мбаппе вспомнил о своем времени в "ПСЖ" и поблагодарил французский клуб за ту роль, которую он сыграл в его формировании как игрока.
"Париж много значит. Играть в таком большом клубе, чувствовать любовь болельщиков. Я многое выиграл в Париже! В "ПСЖ" моя карьера пошла совсем другим путем. И за это я благодарен "ПСЖ".
"Я многое потеряю, покинув Францию, но и получу много нового. Я с нетерпением жду. Я очень взволнован. То, что меня ждет, будет волшебным", - добавил игрок.
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