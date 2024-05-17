  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе потратил 520 000 евро на картину Пеле на благотворительном аукционе ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе потратил 520 000 евро на картину Пеле на благотворительном аукционе ПСЖ

Франция

Звезды ПСЖ собрались на гала-ужине клуба

Мбаппе потратил 520 000 евро на картину Пеле на благотворительном аукционе ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг вечером звезды "ПСЖ" собрались на гала-ужине клуба, чтобы помочь собрать средства для Фонда столичного клуба, официальной благотворительной организации чемпионов Лиги 1.

Килиан Мбаппе отдал 520 000 евро за картину легендарного бразильского футболиста Пеле.

Форвард обошел своего одноклубника Ашрафа Хакими в ожесточенной борьбе за картину одного из величайших игроков в истории футбола. Этот шедевр был предназначен для продажи на гала-вечере "ПСЖ" в прошлом году, но мероприятие было отменено из-за трагического инцидента во время верховой езды с участием голкипера Серхио Рико.

Картина под названием "O REI", что в переводе с португальского означает "Король", была создана современным французским художником Александром Хопаре. Ее начальная цена на аукционе составляла 5 000 евро, но когда Хакими и Мбаппе вступили в борьбу за лот, она была продана в сто раз дороже.

По теме
yellow-arrow
Мбаппе - о своем будущем: То, что меня ждет, будет волшебным
yellow-arrow
Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
yellow-arrow
Вест Хэм продал своего защитника в клуб Лиги 1
Пеле Серхио Рико Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе Ашраф Хакими
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости