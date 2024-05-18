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Анже стал второй командой Лиги 2, которая поднялась в высший дивизион
Возвращение после одного сезона
Фото: ФК Анже
В матче финального тура французской Лиги 2 "Анже" дома сыграл вничью против "Дюнкерка" (0:0), а в параллельном матче "Сент-Этьен" уступил представителю зоны вылета "Кэвилли Руан".
Таким образом "Анже" с 68-ю очками в активе занял итоговое второе место и получил путевку в Лигу 1. "Сент-Этьен" остался на третьей позиции с 65-ю очками и сыграет в переходных матчах против "Меца" (или теоретически "Гавра”).
"Черно-белые" вернулись в Лигу 1 после одного года отсутствия. В прошлом сезоне они заняли последнее место в высшем дивизионе.
Напомним также, что Лигу 2 досрочно выиграл "Осер".
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