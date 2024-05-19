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Мбаппе не сыграет в последнем матче ПСЖ

Франция

Будет ли присутствовать на стадионе?

Мбаппе не сыграет в последнем матче ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Килиан Мбаппе не сыграет в последнем матче "ПСЖ".

По имеющейся информации, нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе пропустит последний матч "столичной" команды, ведь он не включен в заявку на заключительный матч с "Метцем", который состоится сегодня, 19 мая.

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Напомним, за этот сезон Мбаппе сыграл 29 игр в чемпионате Франции, в которых забил 27 голов и отдал семь результативных передач.

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Источник:
PSG
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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