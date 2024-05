Килиан Мбаппе не сыграет в последнем матче "ПСЖ".

По имеющейся информации, нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе пропустит последний матч "столичной" команды, ведь он не включен в заявку на заключительный матч с "Метцем", который состоится сегодня, 19 мая.

The Parisian squad for the last match of the season in Ligue 1! ????#FCMPSG | #Ligue1 pic.twitter.com/75xaJcXLqt