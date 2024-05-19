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Мбаппе не сыграет в последнем матче ПСЖ
Будет ли присутствовать на стадионе?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе не сыграет в последнем матче "ПСЖ".
По имеющейся информации, нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе пропустит последний матч "столичной" команды, ведь он не включен в заявку на заключительный матч с "Метцем", который состоится сегодня, 19 мая.
????️????— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 19, 2024
The Parisian squad for the last match of the season in Ligue 1! ????#FCMPSG | #Ligue1 pic.twitter.com/75xaJcXLqt
Напомним, за этот сезон Мбаппе сыграл 29 игр в чемпионате Франции, в которых забил 27 голов и отдал семь результативных передач.
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