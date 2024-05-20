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Лига 1. Драма на Пьер Моруа позволила Бресту впервые в истории попасть в Лигу чемпионов
Интрига за место в топ-3 существовала до последней минуты
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Franco Arland
"Лилль" за тур до конца находился на четвертой строчке вследствие лучшей разницы забитых и пропущенных, по сравнению с конкурентом "Брестом", который имел одинаковое количество очков. "Мастифы" начало поединка довольно неудачно для себя: после сольного прохода с фланга от полузащитника "Ниццы" Жереми Бога, Гаэтан Лаборд открыл счет в матче с передачи своего одноклубника. Во второй половине встречи Харальдссону удалось сравнять, а позже опорник Бенжамен Андре вывел хозяев вперед в этом противостоянии. Казалось, что "Лилль" сохранит преимущество в счете, но уже в добавленное арбитром время Лотомба замкнул навес с фланга от Луше. Для хозяев это был настоящий нокаут. Им еще позже забил Дауда Траоре, но VAR отменил взятие ворот. В итоге горькая и неприятная ничья для "Лилля".
Что касается "Бреста", то благодаря двум быстрым голам в начале второго тайма от Камары и Амави, гости уверенно контролировали дальнейшую игру. Когда стало им известно, что "Лилль" выигрывает в своем матче, "пираты" забили в конце встречи еще один мяч в поединке. Учитывая осечку "мастифов", именно "Брест" забронировал себе путевку в Лигу чемпионов, заняв в итоге третье место в Лиге 1. Стоит отметить, что "пираты" впервые в своей истории финишировали в лидирующей тройке.
Лига 1. 34-й тур
Вильнев-д'Аск, Пьер Моруа
Лилль - Ницца 2:2
Голы: Харальдссон, 55, Андре, 73 - Лаборд, 17, Лотомба 90+3
Предупреждения: Харальдссон, Александро, Андре - Тюрам, Булка
Удаление: Жегрова 90+8
Лилль: Манноне, Диаките, Йоро, Александро, Исмаили, Андре, Бенталеб, Гомес (Кабелла, 72), Жегрова (Кавалейру, 90), Харальдссон (Гудмундссон, 72), Дэвид
Ницца: Булка, Менди, Росарио, Тодибо (Момо Шо, 75), Луше, Будауи, Тюрам, Бога (Д. Траоре, 75), Клод-Морис (Лотомба, 65), Гессан (Моффи, 64), Лаборд (Бальде, 85)
Тулуза, Муниципальный стадион
Тулуза - Брест 0:3
Гол: Камара, 48, Амави 54, Лала 90
Предупреждения: Мависса - Перейра Лаже, Амави
Тулуза: Рест, Николайсен, Коста, Кебен (Женро, 57), Деслер (Каманси, 67), Шмидт (Мависса, 39), Суасо (Скюття, 67), Деннум (Магри, 57), Кассерес, Гбоо, Даллинга
Брест: Бизот, Лала, Шардонне, Брассье, Амави, Перейра Лаже (Кастийо, 82), Маньетти, Камара, К. Думбия, Мунье, Сатриано (Дуарон, 87)
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