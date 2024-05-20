Лига 1. Ляказетт вывел Лион в ЛЕ, Лорьяну не хватило одного гола для спасения

"Пари Сен-Жермен" завершил сезон спокойной победой над "Метцем". В отсутствии Мбаппе, Маркиньоса и ещё ряда лидеров, которые готовятся к субботнему финалу Кубка Фрации, парижане забили два быстрых гола и на этом успокоились. Ли Кан Ин в дебютные 15 минут помог отличиться Карлосу Солеру, а затем забил сам с передачи Асенсио.

Спокойный финиш чемпиона пришёлся кстати для "Метца", который отчаянно пытался удержать перевес в разнице голов в сравнении с "Лорьяном". От того, у кого она будет лучше, зависела судьба выживания. "Метц" имел +3 очка и +7 голов в сравнении с "Лорьяном", который параллельно разнёс главного аутсайдера "Клермон".

Но даже 5 безответных гола подопечных Режиса Ле Бри не позволили им удержаться в элите. На 90-й минуте Дьенг забил пятый, сравняв свою команду по разнице голов с "Метцем". При равенстве очков учитывались личные встречи, где команды обменялись победами. В очных встречах разница голов тоже была равной. Следующий показател – большое количество выездных голов в личных встречах, где у "Метца" было 3 против 2 у "Лорьяна". Потому последние и вылетели. За "Лорьян" невероятно обидно, но сами виноваты, проиграв 7 предыдущих матчей кряду. "Метц" же сыграет в плей-офф на выбывание.

"Монако" заранее обеспечил себе прямую путёвку в ЛЧ, но всё равно напоследок грохнул "Нант" со счётом 4:0. Бен Йеддер и Бен Сегир забили по голу, у Камара реализованный пенальти и ассист. Параллельно "Ланс" и "Лион" нерешительно боролись за вторую путёвку в ЛЕ через чемпионат (первая у "Ниццы"). Обоим нужно было набрать по пункту, чтобы впервые за много лет оставить без еврокубков "Марсель".

"Ланс" вёл в два гола против "Монпелье" до перерыва, но умудрился растерять перевес во втором тайме. Это позволяло "Лиону" в случае победы над "Страсбуром" обгонять прошлогоднего вице-чемпиона. И гол Ляказетта с пенальти на 90+6 позволил "ткачам" эту задачу выполнить. А "Ланс" таким образом сыграет в ЛК.

"Марсель" при этом дважды забил "Гавру" после перерыва, но победа над новичком ничего им не принесла. А "Реймс" перед домашней публикой минимально обыграл "Ренн", что позволило им обогнать сегодняшнего соперника в таблице и финишировать 9-м.

Лига 1. 38-й тур

Метц, Стад Сен-Симфорьен

Метц – ПСЖ 0:2

Голы: Солер 7, Ли Кан Ин 12

Лорьян, Стад дю Мустуа

Лорьян – Клермон 5:0

Голы: Абержель 38, Бамба 42 (п), Буанани 53, Дьенг 63, 90

Монако, Стад Луи II

Монако – Нант 4:0

Голы: Бен Йеддер 6, Керер 10, Камара 24 (п), Бен Сегир 61

Ланс, Болларт-Делелис

Ланс – Монпелье 2:2

Голы: Ваи 4, Мачадо 45+3 – Маамма 58, Минкарелли 74

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Страсбур 2:1

Голы: Ляказетт 39, 90+6 (п) – Диарра 63

Гавр, Стад Океан

Гавр – Марсель 1:2

Голы: Байо 90+7 (п) – Обамеянг 64, Мурильо 77

Реймс, Огюст Делон

Реймс – Ренн 2:1

Голы: Абдельхамид 48 (п), Акьеме 80 – Ридер 90+5