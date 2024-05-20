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Тренер Бреста: Футбол часто похож на любовь - он имеет свои причины, которые разум игнорирует, и это то, что мы чувствовали в течение сезона
Французский клуб своим выступлением удивил всех
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Лиге 1 вчера дошло до драматической развязки за третье место в чемпионате, что дает прямую путевку в Лигу чемпионов. "Лилль", который на своем поле принимал "Ниццу", упустил победу в дополнительное время и учитывая успех "Бреста" с "Тулузой", то именно "пираты" забронировали себе участие в самом престижном еврокубке. Тренер "Бреста" Эрик Руа после выхода в ЛЧ заявил, что этот результат является большим успехом всей команды.
"Я не хотел смотреть (матч с участием "Лилля" - Прим. ред.). Мне сказали, что "Ницца" забила третий гол, а потом его не засчитали. Если бы такое написал сценарист, его бы назвали сумасшедшим и сказали, что этого не может быть (улыбается). Футбол часто похож на любовь: он имеет свои причины, которые разум игнорирует, и это то, что мы чувствовали в течение этого сезона, который бросил вызов всем шансам. Мы сделали это. Это просто невероятно. Мы - настоящая команда, где все сражаются друг за друга, с сильным коллективом. Это самое сложное, что можно создать. Поздравляю всех с победой", - сказал Эрик Руа.
Добавим, что "Брест" впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. Кроме того, "пираты" достигли лучшего своего результата в Лиге 1, заняв в итоге третье место.
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