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Стало известно, почему Мбаппе и Дембеле пропустили последний тур Лиги 1
Вингеры посетили светское мероприятие
Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе и Усман Дембеле пропустили матч 34-го тура чемпионата Франции против "Метца" (2:0), потому что проводили выходные на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает Get French Football News.
Ранее сообщалось о том, что также отдых перед финалом Кубка Франции с "Лионом" получили Джанлуиджи Доннарумма, Маркиньос, Фабиан Руис и Витинья.
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Напомним, Мбаппе стал лучшим бомбардиром по итогам уходящего сезона Лиги 1 - на счету форварда 27 забитых мячей в 29 играх.
Уже точно известно, что по окончании сезона Килиан покинет стан "ПСЖ". Главным претендентом на подписание француза считается мадридский "Реал".
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