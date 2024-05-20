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Стало известно, почему Мбаппе и Дембеле пропустили последний тур Лиги 1

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Стало известно, почему Мбаппе и Дембеле пропустили последний тур Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine

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Килиан Мбаппе и Усман Дембеле пропустили матч 34-го тура чемпионата Франции против "Метца" (2:0), потому что проводили выходные на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает Get French Football News.

Ранее сообщалось о том, что также отдых перед финалом Кубка Франции с "Лионом" получили Джанлуиджи Доннарумма, Маркиньос, Фабиан Руис и Витинья.

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Напомним, Мбаппе стал лучшим бомбардиром по итогам уходящего сезона Лиги 1 - на счету форварда 27 забитых мячей в 29 играх.

Уже точно известно, что по окончании сезона Килиан покинет стан "ПСЖ". Главным претендентом на подписание француза считается мадридский "Реал".

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Ницца Пари Сен-Жермен Усман Дембеле Килиан Мбаппе
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Источник:
Get French Football News
Опубликовал: Александр Бураков
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