  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Брат Мбаппе может бесплатно покинуть ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брат Мбаппе может бесплатно покинуть ПСЖ

Франция

Парижане могут потерять свободным агентом и брата Килиана

Брат Мбаппе может бесплатно покинуть ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Этан Мбаппе может сменить клубную прописку внутри чемпионата Франции.

Как сообщает издание Footmercato, в услугах футболиста серьёзно заинтересован "Лилль".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Срок действия текущего соглашения Этана с "ПСЖ" истекает летом этого года. В составе первой команды парижан он провёл пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что 17-летний Этан может составить компанию своему брату Килиану в мадридском "Реале", но затем отказался от этого варианта.

По теме
yellow-arrow
Стало известно, почему Мбаппе и Дембеле пропустили последний тур Лиги 1
yellow-arrow
Тренер Бреста: Футбол часто похож на любовь - он имеет свои причины, которые разум игнорирует, и это то, что мы чувствовали в течение сезона
yellow-arrow
Лига 1. Драма на Пьер Моруа позволила Бресту впервые в истории попасть в Лигу чемпионов
Пари Сен-Жермен Лилль трансфер Этан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости