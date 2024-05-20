Брат Мбаппе может бесплатно покинуть ПСЖ

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Этан Мбаппе может сменить клубную прописку внутри чемпионата Франции.

Как сообщает издание Footmercato, в услугах футболиста серьёзно заинтересован "Лилль".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Срок действия текущего соглашения Этана с "ПСЖ" истекает летом этого года. В составе первой команды парижан он провёл пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что 17-летний Этан может составить компанию своему брату Килиану в мадридском "Реале", но затем отказался от этого варианта.