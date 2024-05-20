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Марсель хочет сотрудничать с наставником Монцы
Раффаэле Палладино может присоединиться к французскому клубу
Фото: LaPresse
"Марель" рассматривает наставника "Монцы" Раффаэле Палладино на должность нового главного тренера команды.
Президент "Марселя" Пабло Лонгория использовал свои связи, налаженные во время работы скаутом в "Аталанте". Он позвонил Палладино. Известно, что они обменивались информацией о марсельском проекте.
Раффаэле возглавил "Монца" в 2022 году, он подписал контракт до июня 2024 года. Ранее итальянец возглавлял "Монца U-19".
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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