Марсель хочет сотрудничать с наставником Монцы

"Марель" рассматривает наставника "Монцы" Раффаэле Палладино на должность нового главного тренера команды.

Президент "Марселя" Пабло Лонгория использовал свои связи, налаженные во время работы скаутом в "Аталанте". Он позвонил Палладино. Известно, что они обменивались информацией о марсельском проекте.

Раффаэле возглавил "Монца" в 2022 году, он подписал контракт до июня 2024 года. Ранее итальянец возглавлял "Монца U-19".