Франция
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Сын Анчелотти может возглавить середняк Лиги 1
Один из вариантов для начала полноценной тренерской карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "Реймс" находится в поиске подходящей кандидатуры на роль нового главного тренера.
По данным Foot Mercato, в шорт-лист "красно-белых" вошли:
- Лука Элснер ("Гавр")
- Жоау Сакраменту (экс-ассистент Галтье в "ПСЖ")
- Жоэль Маньин (экс-наставник "Янг Бойз")
- Мирон Муслич ("Серкль Брюгге")
- Давиде Анчелотти (сын и ассистент рулевого "Реала" Карло Анчелотти)
Минувший сезон-2023/2024 "Реймс" закончил на 9-м месте в турнирной таблице Лиги 1, заработав 47 очков.
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