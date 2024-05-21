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Сын Анчелотти может возглавить середняк Лиги 1

Франция

Один из вариантов для начала полноценной тренерской карьеры

Сын Анчелотти может возглавить середняк Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский "Реймс" находится в поиске подходящей кандидатуры на роль нового главного тренера.

По данным Foot Mercato, в шорт-лист "красно-белых" вошли:

  • Лука Элснер ("Гавр")
  • Жоау Сакраменту (экс-ассистент Галтье в "ПСЖ")
  • Жоэль Маньин (экс-наставник "Янг Бойз")
  • Мирон Муслич ("Серкль Брюгге")
  • Давиде Анчелотти (сын и ассистент рулевого "Реала" Карло Анчелотти)

Минувший сезон-2023/2024 "Реймс" закончил на 9-м месте в турнирной таблице Лиги 1, заработав 47 очков.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Бураков
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