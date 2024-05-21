Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе устроил прощальный ужин на 250 человек по случаю своего ухода из ПСЖ. Среди гостей - Макрон
Мероприятие было закрытым
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе организовал прощальный ужин на 250 человек в одном из итальянских ресторанов в центре Парижа по случаю ухода из клуба.
По информации Le Parisien, в список приглашенных вошли президент Франции Эммануэль Макрон, друзья и близкие Мбаппе, товарищи по команде, тренеры и другие сотрудники парижского клуба в сопровождении членов их семей.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, Мбаппе покинет "ПСЖ" по окончании текущего сезона в качестве свободного агента. Финал Кубка Франции против "Лиона" станет для Килина последним матчем в футболке парижан.
Следующим местом продолжения карьеры форварда с высокой долей вероятности станет мадридский "Реал".
Популярное сейчас
- Генсек УАФ: У функционеров Ассоциации высокие зарплаты, но это абсолютно рыночные зарплаты
- Карл Фроч: Усик сделал все в боксе, пусть вешает перчатки на гвоздь
- Цыганык: Суточные чиновника УАФ за границей составляет 235 евро
- Грядут развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО