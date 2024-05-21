Мбаппе устроил прощальный ужин на 250 человек по случаю своего ухода из ПСЖ. Среди гостей - Макрон

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе организовал прощальный ужин на 250 человек в одном из итальянских ресторанов в центре Парижа по случаю ухода из клуба.

По информации Le Parisien, в список приглашенных вошли президент Франции Эммануэль Макрон, друзья и близкие Мбаппе, товарищи по команде, тренеры и другие сотрудники парижского клуба в сопровождении членов их семей.

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Напомним, Мбаппе покинет "ПСЖ" по окончании текущего сезона в качестве свободного агента. Финал Кубка Франции против "Лиона" станет для Килина последним матчем в футболке парижан.

Следующим местом продолжения карьеры форварда с высокой долей вероятности станет мадридский "Реал".