Троих игроков экс-соперника Шахтёра в Лиге Европы обстреляли при попытке угона автомобиля

Трое игроков марсельского "Олимпика" Жан Онана, Фарис Мумбанья и Бамо Мейте стали жертвами вооружённого нападения после выездного матча с "Гавром" (2:1) в чемпионате Франции.

По данным La Provence, инцидент произошёл в то время, пока автомобили футболистов находились в колонне машин, следовавших из тренировочного центра клуба.



Несмотря на то, что игрокам удалось оторваться от нападавших, по ним несколько раз был открыто огонь. В водительской двери одной машины остались два пулевых отверстия, а у другой машины - дырка в багажнике.

Сообщается, что полиция все еще ищет преступников, которым удалось скрыться с места происшествия. Дело поручено отделу по борьбе с организованной и специализированной преступностью (DCOS).