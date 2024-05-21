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Троих игроков экс-соперника Шахтёра в Лиге Европы обстреляли при попытке угона автомобиля
К счастью, отделались испугом
Фото: Getty Images
Трое игроков марсельского "Олимпика" Жан Онана, Фарис Мумбанья и Бамо Мейте стали жертвами вооружённого нападения после выездного матча с "Гавром" (2:1) в чемпионате Франции.
По данным La Provence, инцидент произошёл в то время, пока автомобили футболистов находились в колонне машин, следовавших из тренировочного центра клуба.
Несмотря на то, что игрокам удалось оторваться от нападавших, по ним несколько раз был открыто огонь. В водительской двери одной машины остались два пулевых отверстия, а у другой машины - дырка в багажнике.
Сообщается, что полиция все еще ищет преступников, которым удалось скрыться с места происшествия. Дело поручено отделу по борьбе с организованной и специализированной преступностью (DCOS).
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