Макрон хочет поговорить с президентом Реала для того, чтобы клуб отпустил своих игроков на Олимпиаду

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался сделать все, что в его силах, чтобы убедить "Реал Мадрид" позволить Килиану Мбаппе сыграть на Олимпийских играх в Париже.

Но испанский гранд четко определил свою позицию. Они не хотят, чтобы ни один из их футболистов играл на летнем турнире.

Макрон не сдается, он планирует провести личные переговоры с президентом "Реала" Флорентино Пересом, чтобы убедить клуб освободить Мбаппе и других французских игроков до ОИ.

Отметим, что будущее Килиана после ухода из "ПСЖ" остается неопределенным, хотя ходят слухи, что он летом присоединится к "Реалу".