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Макрон хочет поговорить с президентом Реала для того, чтобы клуб отпустил своих игроков на Олимпиаду

Франция

Макрон хочет видеть Килиана Мбаппе на Олимпиаде

Макрон хочет поговорить с президентом Реала для того, чтобы клуб отпустил своих игроков на Олимпиаду

Фото: Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон попытался сделать все, что в его силах, чтобы убедить "Реал Мадрид" позволить Килиану Мбаппе сыграть на Олимпийских играх в Париже.

Но испанский гранд четко определил свою позицию. Они не хотят, чтобы ни один из их футболистов играл на летнем турнире.

Макрон не сдается, он планирует провести личные переговоры с президентом "Реала" Флорентино Пересом, чтобы убедить клуб освободить Мбаппе и других французских игроков до ОИ.

Отметим, что будущее Килиана после ухода из "ПСЖ" остается неопределенным, хотя ходят слухи, что он летом присоединится к "Реалу".

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Флорентино Перес Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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