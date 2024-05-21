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Макрон хочет поговорить с президентом Реала для того, чтобы клуб отпустил своих игроков на Олимпиаду
Макрон хочет видеть Килиана Мбаппе на Олимпиаде
Фото: Getty Images
Президент Франции Эммануэль Макрон попытался сделать все, что в его силах, чтобы убедить "Реал Мадрид" позволить Килиану Мбаппе сыграть на Олимпийских играх в Париже.
Но испанский гранд четко определил свою позицию. Они не хотят, чтобы ни один из их футболистов играл на летнем турнире.
Макрон не сдается, он планирует провести личные переговоры с президентом "Реала" Флорентино Пересом, чтобы убедить клуб освободить Мбаппе и других французских игроков до ОИ.
Отметим, что будущее Килиана после ухода из "ПСЖ" остается неопределенным, хотя ходят слухи, что он летом присоединится к "Реалу".
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