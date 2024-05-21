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"Это не секрет". Директор Монако рассказал о продаже клуба
Скуро поделился информацией о продаже клуба
Фото: AS Monaco, Twitter
ьяго Скуро, генеральный директор "Монако", прокомментировал ситуацию относительно продажи ФК "Монако".
"Это ни для никого не секрет, что продолжается процесс продажи. У нас не было никакой внутренней нестабильности по этому поводу. Мы продолжаем делать то, что делаем, и придерживаемся плана".
Отметим, что "Монако" в этом сезоне в Лиге 1 финишировали вторыми, имея 67 очков.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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