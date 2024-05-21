"Это не секрет". Директор Монако рассказал о продаже клуба

ьяго Скуро, генеральный директор "Монако", прокомментировал ситуацию относительно продажи ФК "Монако".

"Это ни для никого не секрет, что продолжается процесс продажи. У нас не было никакой внутренней нестабильности по этому поводу. Мы продолжаем делать то, что делаем, и придерживаемся плана".