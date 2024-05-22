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Марсель этим летом может продать своего опытного защитника

Франция
Обновлено

Клуб не ведет переговоры с Клоссом о продлении контракта

Марсель этим летом может продать своего опытного защитника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Согласно сообщению La Provence, "Марсель" этим летом снова готов продать Джонатана Клосса после неудачной попытки сделать это в январе.

Сам Клосс заявил о своем желании остаться во французском клубе. За ним следят многочисленные команды из пяти лучших европейских лиг, а "Марсель" не против продать своего игрока.

Сейчас переговоры о продлении контракта не ведутся, а текущее соглашение Клосса истекает летом 2025 года.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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