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Марсель этим летом может продать своего опытного защитника
Клуб не ведет переговоры с Клоссом о продлении контракта
Getty Images/Global Images Ukraine
Согласно сообщению La Provence, "Марсель" этим летом снова готов продать Джонатана Клосса после неудачной попытки сделать это в январе.
Сам Клосс заявил о своем желании остаться во французском клубе. За ним следят многочисленные команды из пяти лучших европейских лиг, а "Марсель" не против продать своего игрока.
Сейчас переговоры о продлении контракта не ведутся, а текущее соглашение Клосса истекает летом 2025 года.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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