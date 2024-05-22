Марсель этим летом может продать своего опытного защитника

Согласно сообщению La Provence, "Марсель" этим летом снова готов продать Джонатана Клосса после неудачной попытки сделать это в январе.

Сам Клосс заявил о своем желании остаться во французском клубе. За ним следят многочисленные команды из пяти лучших европейских лиг, а "Марсель" не против продать своего игрока.

Сейчас переговоры о продлении контракта не ведутся, а текущее соглашение Клосса истекает летом 2025 года.