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Макрон пытался уговорить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат
Президенту не удалось уговорить Реал
фото - Getty Images
Ранее Килиан Мбаппе выражал свое желание сыграть за сборную Франции на Олимпиаде-2024 в Париже. Однако впоследствии стало известно, что "Реал Мадрид", куда игрок, вероятно, этим летом собирается перейти, не намерен допускать его к участию в ОИ.
Президент Франции Эммануэль Макрон, который поддерживает тесные отношения с Мбаппе, решил вмешаться. Он поговорил с президентом "Реала" Флорентино Пересом по поводу этой ситуации.
Но позиция испанского клуба остается неизменной. "Реал" не хочет рисковать здоровьем Мбаппе, поэтому не позволит ему участвовать в Олимпийских играх.
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