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Макрон пытался уговорить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат

Франция
Обновлено

Президенту не удалось уговорить Реал

Макрон пытался уговорить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат

фото - Getty Images

Новина українською

Ранее Килиан Мбаппе выражал свое желание сыграть за сборную Франции на Олимпиаде-2024 в Париже. Однако впоследствии стало известно, что "Реал Мадрид", куда игрок, вероятно, этим летом собирается перейти, не намерен допускать его к участию в ОИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который поддерживает тесные отношения с Мбаппе, решил вмешаться. Он поговорил с президентом "Реала" Флорентино Пересом по поводу этой ситуации.

Но позиция испанского клуба остается неизменной. "Реал" не хочет рисковать здоровьем Мбаппе, поэтому не позволит ему участвовать в Олимпийских играх.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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