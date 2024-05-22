Макрон пытался уговорить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат

Ранее Килиан Мбаппе выражал свое желание сыграть за сборную Франции на Олимпиаде-2024 в Париже. Однако впоследствии стало известно, что "Реал Мадрид", куда игрок, вероятно, этим летом собирается перейти, не намерен допускать его к участию в ОИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который поддерживает тесные отношения с Мбаппе, решил вмешаться. Он поговорил с президентом "Реала" Флорентино Пересом по поводу этой ситуации.

Но позиция испанского клуба остается неизменной. "Реал" не хочет рисковать здоровьем Мбаппе, поэтому не позволит ему участвовать в Олимпийских играх.