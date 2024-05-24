Мбаппе - о будущем клубе: Не знаю. Если мама знает - спросите её

Французский нападающий Килиан Мбаппе уклонился от чёткого ответа на вопрос о своем будущем клубе.

– Ваша мать сказала, что все знают, куда вы переходите.

– Если она знает, спросите у нее, потому что я не знаю (улыбается).

– Вы переходите в "Реал"?

– Я ухожу из "ПСЖ". На данный момент это единственное, что нужно знать", - ответил Мбаппе.