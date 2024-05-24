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Мбаппе - о будущем клубе: Не знаю. Если мама знает - спросите её
Интрига держится до последнего
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский нападающий Килиан Мбаппе уклонился от чёткого ответа на вопрос о своем будущем клубе.
– Ваша мать сказала, что все знают, куда вы переходите.
– Если она знает, спросите у нее, потому что я не знаю (улыбается).
– Вы переходите в "Реал"?
– Я ухожу из "ПСЖ". На данный момент это единственное, что нужно знать", - ответил Мбаппе.
На этой неделе Килиан проведёт прощальный матч в футболке "Пари Сен-Жермен" - столичный клуб сыграет в финале Кубка Франции против "Лиона".
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