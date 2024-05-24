  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Ницца продлила контракт с бразильцем Данте
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ницца продлила контракт с бразильцем Данте

Франция

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Ницца продлила контракт с бразильцем Данте

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ницца" договорилась со своим опытным капитаном Данте о продлении контракта еще на один сезон - до 2025 года. Бразилец перешел в "орлят" еще в 2016 году и остается одним из лидеров своей команды.

В этом сезоне Данте провел более трех тысяч минут на поле (35 матчей), где отметился голом и результативной передачей. Кроме того, "орлята" имели лучшую защиту в этом сезоне, пропустив лишь 29 мячей. Также, "Ницца" гарантировала себе участие в Лиге Европы и большой еврокубковый опыт капитана команды может пригодиться на этом турнире.

Добавим, что 40-летний Данте с момента прихода во французский клуб провел 282 матча, где отметился 8 голами и 11 передачами.

По теме
yellow-arrow
Мбаппе - о будущем клубе: Не знаю. Если мама знает - спросите её
yellow-arrow
Майк Меньян может пропустить Евро-2024 из-за травмы
yellow-arrow
Макрон пытался уговорить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат
Ницца Данте Бонфим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ніцца
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости