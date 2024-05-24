Ницца продлила контракт с бразильцем Данте

"Ницца" договорилась со своим опытным капитаном Данте о продлении контракта еще на один сезон - до 2025 года. Бразилец перешел в "орлят" еще в 2016 году и остается одним из лидеров своей команды.

В этом сезоне Данте провел более трех тысяч минут на поле (35 матчей), где отметился голом и результативной передачей. Кроме того, "орлята" имели лучшую защиту в этом сезоне, пропустив лишь 29 мячей. Также, "Ницца" гарантировала себе участие в Лиге Европы и большой еврокубковый опыт капитана команды может пригодиться на этом турнире.

Добавим, что 40-летний Данте с момента прихода во французский клуб провел 282 матча, где отметился 8 голами и 11 передачами.