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Юный талант стремится выйти из тени звездного игрока: Эфекеле не хочет, чтобы его сравнивали с Мбаппе

Франция

У меня есть имя и фамилия (с)

Юный талант стремится выйти из тени звездного игрока: Эфекеле не хочет, чтобы его сравнивали с Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

19-летний вингер "Монако" Маламин Эфекеле не хочет, чтобы его сравнивали с Килианом Мбаппе.

"Сначала я не обращал на это внимания. Но когда я приехал в "Монако", меня просили быть похожим на Килиана. Но Мбаппе есть Мбаппе. Он инопланетянин.

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Каждый раз мне приходилось говорить, что я не он, а Маламин. У меня есть имя и фамилия".

Эфекеле - игрок "Монако", но сейчас выступает за "Серкль Брюгге" на правах аренды.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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