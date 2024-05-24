Юный талант стремится выйти из тени звездного игрока: Эфекеле не хочет, чтобы его сравнивали с Мбаппе

19-летний вингер "Монако" Маламин Эфекеле не хочет, чтобы его сравнивали с Килианом Мбаппе.

"Сначала я не обращал на это внимания. Но когда я приехал в "Монако", меня просили быть похожим на Килиана. Но Мбаппе есть Мбаппе. Он инопланетянин.

Каждый раз мне приходилось говорить, что я не он, а Маламин. У меня есть имя и фамилия".