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ПСЖ начал переговоры с агентом Кварацхелии

Франция
Обновлено

Оценивают грузина в 60 миллионов евро

ПСЖ начал переговоры с агентом Кварацхелии

forbes

Новина українською

"ПСЖ" начал вести переговоры по приобретению Хвичи Кварацхелии.

По имеющейся информации, руководство "ПСЖ" оценивает грузинского вингера "Наполи" в 60 миллионов евро. Переговоры с агентом Хвичи Кварацхелии начались.

Напомним, за этот сезон Кварацхелия сыграл в 42 матчах во всех турнирах, отличившись 10 голами и девятью результативными передачами. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 80 миллионов евро.

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Источник:
Loïc Tanzi
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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