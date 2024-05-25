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ПСЖ начал переговоры с агентом Кварацхелии
Оценивают грузина в 60 миллионов евро
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"ПСЖ" начал вести переговоры по приобретению Хвичи Кварацхелии.
По имеющейся информации, руководство "ПСЖ" оценивает грузинского вингера "Наполи" в 60 миллионов евро. Переговоры с агентом Хвичи Кварацхелии начались.
Pas d’offre encore du #PSG pour Khvicha Kvaratskhelia. La direction parisienne estime le joueur à 60M€. Le jeu des négociations a débuté désormais #Mercato— Loïc Tanzi (@Tanziloic) May 24, 2024
Напомним, за этот сезон Кварацхелия сыграл в 42 матчах во всех турнирах, отличившись 10 голами и девятью результативными передачами. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 80 миллионов евро.
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