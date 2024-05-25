Лион - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Франции

Впервые за три сезона "Пари Сен-Жермен" оказался в финале Кубке Франции. В решающем поединке за титул столичный коллектив сыграет с "Лионом" - командой, которая первую половину сезона в Лиге 1 провела рядом с зоной вылета, но в итоге заработала место в еврокубках. Также этот матч станет последним для звёздного нападающего Килиана Мбаппе в футболке "ПСЖ". Удастся ли лучшему бомбардиру в истории клуба уйти на мажорной ноте?

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Финал Кубка Франции

25 мая 2024. Лилль, "Пьер Моруа"

"Лион" 22:00 "Пари Сен-Жермен"

Трансляция – MEGOGO Футбол 2