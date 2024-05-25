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Лион - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Франции
Последняя игра Мбаппе за ПСЖ – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Впервые за три сезона "Пари Сен-Жермен" оказался в финале Кубке Франции. В решающем поединке за титул столичный коллектив сыграет с "Лионом" - командой, которая первую половину сезона в Лиге 1 провела рядом с зоной вылета, но в итоге заработала место в еврокубках. Также этот матч станет последним для звёздного нападающего Килиана Мбаппе в футболке "ПСЖ". Удастся ли лучшему бомбардиру в истории клуба уйти на мажорной ноте?
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Финал Кубка Франции
25 мая 2024. Лилль, "Пьер Моруа"
"Лион" 22:00 "Пари Сен-Жермен"
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
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