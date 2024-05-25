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Французский гранд объявил об уходе одного из лучших голеадоров Лиги 1
Форвард провёл в стане "монегасков" пять сезонов
Фото: twitter.com/AS_Monaco
Нападающий Виссам Бен-Йеддер покидает "Монако" на правах свободного агента.
Пресс-служба "монегасков" официально сообщила об уходе 33-летнего футболиста этим летом.
В сезоне-2023/24 Бен-Йеддер принял участие в 32 матча в Лиге 1, забив 16 голов. В бомбардирской гонке чемпионата Франции форвард занял четвёртое место.
Бен-Йеддер выступал за "Монако" с 2019 года, и отличился 118 забитыми мячами в составе команды.
C’est une page spéciale de l’histoire du Club qui se tourne cet été ????— AS Monaco ???????? (@AS_Monaco) May 25, 2024
L’AS Monaco annonce le départ de Wissam Ben Yedder, dont le contrat arrive à son terme le 30 juin 2024.
Merci @WissBenYedder ❤️???? pic.twitter.com/EwDrcgRdRT
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