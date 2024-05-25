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Французский гранд объявил об уходе одного из лучших голеадоров Лиги 1

Франция
Обновлено

Форвард провёл в стане "монегасков" пять сезонов

Французский гранд объявил об уходе одного из лучших голеадоров Лиги 1

Фото: twitter.com/AS_Monaco

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Нападающий Виссам Бен-Йеддер покидает "Монако" на правах свободного агента.

Пресс-служба "монегасков" официально сообщила об уходе 33-летнего футболиста этим летом.

В сезоне-2023/24 Бен-Йеддер принял участие в 32 матча в Лиге 1, забив 16 голов. В бомбардирской гонке чемпионата Франции форвард занял четвёртое место.

Бен-Йеддер выступал за "Монако" с 2019 года, и отличился 118 забитыми мячами в составе команды.

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Виссам Бен Йеддер Монако
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Источник:
AS Monaco
Опубликовал: Александр Бураков
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