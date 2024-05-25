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ПСЖ завоевал Кубок Франции в прощальном матче Мбаппе

Франция
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Уходит победителем

ПСЖ завоевал Кубок Франции в прощальном матче Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine

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В финальном матче Кубка Франции встретились "Пари Сен-Жермен" и "Лион".

Первый тайм полностью остался за парижанами. Своё доминирование на поле команда конвертировала в два гола. Счёт в поединке открыл Усман Дембеле - вингер головой переправил мяч в ворота соперника после навеса Нуно Мендеша. Через 12 минут удвоил преимущество номинальных гостей Фабиан Руис. Ассист на свой счёт записал вышеупомянутый Дембеле.

Во второй половине встречи "ПСЖ" продолжил владеть инициативой, но всё же "Лиону" удалось вернуть интригу - на 55-й минуте подачу Шерки с углового успешно замкнул ирландский центрбек Джек О'Брайен.

Несмотря на все усилия "львов", "ПСЖ" удержал победный счёт в свою пользу - 2:1. Таким образом, столичный клуб завоевал свой 15-й Кубок Франции в истории.

Этот трофей стал третьим для Луиса Энрике во главе парижан. Ранее испанский специалист уже выиграл в этом году с командой Суперкубок Франции и Лигу 1.

Также стоит отметить, что поединок с "Лионом" стал прощальным для Килиана Мбаппе в футболке "ПСЖ".


Кубок Франции. Финал.

Вильнев д'Аск. "Стад Пьер-Моруа"

"Лион" - "ПСЖ" 1:2

Голы: О'Брайен 55 - Дембеле 22, Руис 34

"Лион": Перри - Мата (Мейтленд-Найлс 74), О’Брайен, Чалета-Цар, Тальяфико - Какере, Матич (Бальде 86), Толиссо (Мангала 74) - Шерки (Нуама 67), Ляказетт, Бенрахма (Фофана 74)

"ПСЖ": Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Беральдо, Мендеш - Руис, Витинья, Заир-Эмери - Дембеле (Асенсио 90+2), Мбаппе, Баркола (Ли Кан Ин 85).

Предупреждения: Чалета-Цар 45+2, Тальяфико 88 - Дембеле 88

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Опубликовал: Александр Бураков
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