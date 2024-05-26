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Энрике: Мы попытаемся получить больше как команда без Мбаппе
Сказал, что замены ему нет
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике после добытого кубка Франции рассказал как команда будет пытаться жить без Килиана Мбаппе. Напомним, звездный нападающий покидает парижскую команду.
"У меня была возможность тренировать Килиана в этом сезоне. Для него это был сложный сезон. После семи лет и многих успехов очень тяжело прощаться. Он всегда был готов помочь своей команде. Сегодняшний вечер стал вишенкой на торте, хотя он и не забил. Но он принял участие во всех эпизодах.
Он другой игрок. Замены для Килиана Мбаппе нет. Только команда с амбициями может его заменить. И, возможно, четыре, пять или шесть трансферов игроков.
Мы попытаемся получить больше как команда без Мбаппе. Это будет вызов для всех игроков, которые придут к нам. Мы хотим войти в историю и выиграть Лигу чемпионов. Я не знаю, когда мы выиграем, но мы выиграем", - сказал Энрике.
"ПСЖ" в финале Кубка Франции одолел "Лион" (2:1). Это был последний матч Мбаппе за парижан. В 308-ми играх Килиан забил 256 голов и отдал 108 ассистов.
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