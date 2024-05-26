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ПСЖ близок к трансферу российского голкипера. Краснодар получит до 20 миллионов евро
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ПСЖ близок к оформлению трансфера голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По мнению парижан, игрок сборной России – огромный талант.
Переговоры на счет перехода футболиста – на завершальной стадии. Общая сумма трансфера, включая бонусы, может составить до 20 миллионов евро. Решаются еще заключительные детали перед соглашением.
Напомним, что за “Пари Сен-Жермен” выступает второй самый дорогой голкипер мира. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Доннарумму в 40 миллионов евро. В то же время, летом клуб покинет Кейлор Навас, а также Серхио Рико находится в лазарете, леча тяжелую травму головы.
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