ПСЖ близок к трансферу российского голкипера. Краснодар получит до 20 миллионов евро

ПСЖ близок к оформлению трансфера голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По мнению парижан, игрок сборной России – огромный талант.

Переговоры на счет перехода футболиста – на завершальной стадии. Общая сумма трансфера, включая бонусы, может составить до 20 миллионов евро. Решаются еще заключительные детали перед соглашением.

Напомним, что за “Пари Сен-Жермен” выступает второй самый дорогой голкипер мира. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Доннарумму в 40 миллионов евро. В то же время, летом клуб покинет Кейлор Навас, а также Серхио Рико находится в лазарете, леча тяжелую травму головы.